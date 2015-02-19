Flamingo написав:
Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р
По старій памяті 3 по 14999. Не змінились?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:33
По старій памяті 3 по 14999. Не змінились?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:59
но, да смешные.
но я написал кому нужен нал. а его можно получить с карты пумб и через банкоматы или кассу. там сумма любая. а кому через А-банк, то тогда через пумбовские лимиты.
но думаю, 15штук в сутки достаточно для нала.
в основном продвинутые уже давно пользуются безналом. нал - это так для срочного сникерса))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:09
поддержка каже що в методичці написано, а на практиці все залежить від людей
мені наприклад не захотіли розривати, сказали де відкрив туди і топай..
+50грн !
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Додано: Сер 20 лис, 2019 11:33
есть ли bankID ил ЕЦП ???
Кто-нибудь знает есть ли в А-банке идентификация по bankID ? Или есть ли возможность получить сертификат ЕЦП (электронная цифровая подпись) . В Привате это все имеется, а в А-Банке хоть что-то есть из этого?
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:39
И забыли добавить что ПУМБ блокирует аккаунты за такие переводы, так как у них есть планы по блокам клиентов (80к суммарных поступление в месяц уже достаточно для блока, тут 50/50). И даже если потом принесешь подтверждение доходов - вероятность разблокировки почти равна 0.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:42
Теперь к этой системе подключено девять банков (Пивденный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк). Еще несколько банков планируют в скором времени присоединиться к BankID НБУ, так что ждем расширения количества подключенных банков-участников системы.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:37
Лимиты
Лимиты по р2р в приложении отличаются от лимитов на сайте?
На сайте 25 тыс за раз/ 75 в сутки и 149 в месяц
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