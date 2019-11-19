Игорь Алексеевич написав:пользуюсь картой пумб. очень удобно. без комиссии на карту А-банка и др. банков за 5сек. еще и на остаток 12%годовых. пополнение карты тоже без комиссии. снятие бабок в банкоматаж тоже без комиссий. это для тех кто любит снимать наличку.
Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р
По старій памяті 3 по 14999. Не змінились?
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Игорь Алексеевич написав:пользуюсь картой пумб. очень удобно. без комиссии на карту А-банка и др. банков за 5сек. еще и на остаток 12%годовых. пополнение карты тоже без комиссии. снятие бабок в банкоматаж тоже без комиссий. это для тех кто любит снимать наличку.
Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р
но, да смешные. но я написал кому нужен нал. а его можно получить с карты пумб и через банкоматы или кассу. там сумма любая. а кому через А-банк, то тогда через пумбовские лимиты. но думаю, 15штук в сутки достаточно для нала. в основном продвинутые уже давно пользуются безналом. нал - это так для срочного сникерса))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Кто-нибудь знает есть ли в А-банке идентификация по bankID ? Или есть ли возможность получить сертификат ЕЦП (электронная цифровая подпись) . В Привате это все имеется, а в А-Банке хоть что-то есть из этого?
Игорь Алексеевич написав:пользуюсь картой пумб. очень удобно. без комиссии на карту А-банка и др. банков за 5сек. еще и на остаток 12%годовых. пополнение карты тоже без комиссии. снятие бабок в банкоматаж тоже без комиссий. это для тех кто любит снимать наличку.
Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р
По старій памяті 3 по 14999. Не змінились?
И забыли добавить что ПУМБ блокирует аккаунты за такие переводы, так как у них есть планы по блокам клиентов (80к суммарных поступление в месяц уже достаточно для блока, тут 50/50). И даже если потом принесешь подтверждение доходов - вероятность разблокировки почти равна 0.
v_matsenko написав:Кто-нибудь знает есть ли в А-банке идентификация по bankID ? Или есть ли возможность получить сертификат ЕЦП (электронная цифровая подпись) . В Привате это все имеется, а в А-Банке хоть что-то есть из этого?
Теперь к этой системе подключено девять банков (Пивденный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк). Еще несколько банков планируют в скором времени присоединиться к BankID НБУ, так что ждем расширения количества подключенных банков-участников системы.
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v_matsenko написав:Кто-нибудь знает есть ли в А-банке идентификация по bankID ? Или есть ли возможность получить сертификат ЕЦП (электронная цифровая подпись) . В Привате это все имеется, а в А-Банке хоть что-то есть из этого?
Теперь к этой системе подключено девять банков (Пивденный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк). Еще несколько банков планируют в скором времени присоединиться к BankID НБУ, так что ждем расширения количества подключенных банков-участников системы.
вчора читав цікаву новину, там є список із 10 банків вже (що підтримують BankID)