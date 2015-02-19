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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1414141514161417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:33

  Flamingo написав:
  Игорь Алексеевич написав:пользуюсь картой пумб. очень удобно. без комиссии на карту А-банка и др. банков за 5сек. еще и на остаток 12%годовых. пополнение карты тоже без комиссии. снятие бабок в банкоматаж тоже без комиссий.
это для тех кто любит снимать наличку.

Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р

По старій памяті 3 по 14999. Не змінились?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:59

  Flamingo написав:
  Игорь Алексеевич написав:пользуюсь картой пумб. очень удобно. без комиссии на карту А-банка и др. банков за 5сек. еще и на остаток 12%годовых. пополнение карты тоже без комиссии. снятие бабок в банкоматаж тоже без комиссий.
это для тех кто любит снимать наличку.

Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р


но, да смешные.
но я написал кому нужен нал. а его можно получить с карты пумб и через банкоматы или кассу. там сумма любая. а кому через А-банк, то тогда через пумбовские лимиты.
но думаю, 15штук в сутки достаточно для нала.
в основном продвинутые уже давно пользуются безналом. нал - это так для срочного сникерса)) :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:09

  novichok написав:
  novichok написав:Если вклад открыт в отделении, то для его закрытия нужно идти в это же отделение или можно в любое другое?

поддержка пишет, что можно.



поддержка каже що в методичці написано, а на практиці все залежить від людей
мені наприклад не захотіли розривати, сказали де відкрив туди і топай..
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:33

есть ли bankID ил ЕЦП ???

Кто-нибудь знает есть ли в А-банке идентификация по bankID ? Или есть ли возможность получить сертификат ЕЦП (электронная цифровая подпись) . В Привате это все имеется, а в А-Банке хоть что-то есть из этого?
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Игорь Алексеевич написав:пользуюсь картой пумб. очень удобно. без комиссии на карту А-банка и др. банков за 5сек. еще и на остаток 12%годовых. пополнение карты тоже без комиссии. снятие бабок в банкоматаж тоже без комиссий.
это для тех кто любит снимать наличку.

Вы забыли добавить только что лимиты там смешные на р2р

По старій памяті 3 по 14999. Не змінились?

И забыли добавить что ПУМБ блокирует аккаунты за такие переводы, так как у них есть планы по блокам клиентов (80к суммарных поступление в месяц уже достаточно для блока, тут 50/50). И даже если потом принесешь подтверждение доходов - вероятность разблокировки почти равна 0.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:42

  v_matsenko написав:Кто-нибудь знает есть ли в А-банке идентификация по bankID ? Или есть ли возможность получить сертификат ЕЦП (электронная цифровая подпись) . В Привате это все имеется, а в А-Банке хоть что-то есть из этого?


Теперь к этой системе подключено девять банков (Пивденный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк). Еще несколько банков планируют в скором времени присоединиться к BankID НБУ, так что ждем расширения количества подключенных банков-участников системы.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:37

Лимиты

Лимиты по р2р в приложении пумб отличаются от лимитов на сайте?
На сайте 25 тыс за раз/ 75 в сутки и 149 в месяц
Востаннє редагувалось temjap4 в Сер 20 лис, 2019 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:55

  jay2004 написав:
  v_matsenko написав:Кто-нибудь знает есть ли в А-банке идентификация по bankID ? Или есть ли возможность получить сертификат ЕЦП (электронная цифровая подпись) . В Привате это все имеется, а в А-Банке хоть что-то есть из этого?


Теперь к этой системе подключено девять банков (Пивденный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк). Еще несколько банков планируют в скором времени присоединиться к BankID НБУ, так что ждем расширения количества подключенных банков-участников системы.


вчора читав цікаву новину, там є список із 10 банків вже (що підтримують BankID)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -udalenno/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:55

  novichok написав:
  novichok написав:Если вклад открыт в отделении, то для его закрытия нужно идти в это же отделение или можно в любое другое?

поддержка пишет, что можно.

можно в любое, 100%
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