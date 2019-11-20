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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1415141614171418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:22

  хуторянка написав:Народ. кто нибудь заключал депозит Онлайн где обещают 18.5% от 10к ?
светит только 17.5 кал обещает +1 после заключения-как то стремно что нае

А Вы при открытии укажите сумму от 10000 и там сразу появится прибавка 1%. Депозит можно при этом не открывать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:25

Re: А-Банк

хуторянка написав:Народ. кто нибудь заключал депозит Онлайн где обещают 18.5% от 10к ?
светит только 17.5 кал обещает +1 после заключения-как то стремно что нае
Все нормально. Открыл. При вводе суммы больше 10000 сразу появляется +1%. Ещё и обещают кэшбэк 0.5% за перевод на Уни и открытие депо от 10000. 0.5% будет на Зелёную или на Уни с фото. Кэшбэк пока жду 2 дня.

Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:25

  хуторянка написав:Народ. кто нибудь заключал депозит Онлайн где обещают 18.5% от 10к ?
светит только 17.5 кал обещает +1 после заключения-как то стремно что нае

Та много кто уже заключал... К примеру вот:
Зображення
Если не ошибаюсь правильная ставка высветиЦЦа на самом последнем этапе перед подтверждением.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:38

всем большое спс.
не понятным остался пункт
Також в період Акції по вкладах ​НЕ ​​діятиме переоформлення з надбавкою (кнопка“Переоформити” буде неактивною)
что сие означает?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:59

  хуторянка написав:всем большое спс.
не понятным остался пункт
Також в період Акції по вкладах ​НЕ ​​діятиме переоформлення з надбавкою (кнопка“Переоформити” буде неактивною)
что сие означает?

что 3-х месячные на 1 год не переоформить
isen
 
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