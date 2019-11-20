А Вы при открытии укажите сумму от 10000 и там сразу появится прибавка 1%. Депозит можно при этом не открывать.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:22
А Вы при открытии укажите сумму от 10000 и там сразу появится прибавка 1%. Депозит можно при этом не открывать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:25
Re: А-Банк
Все нормально. Открыл. При вводе суммы больше 10000 сразу появляется +1%. Ещё и обещают кэшбэк 0.5% за перевод на Уни и открытие депо от 10000. 0.5% будет на Зелёную или на Уни с фото. Кэшбэк пока жду 2 дня.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:25
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:38
всем большое спс.
не понятным остался пункт
Також в період Акції по вкладах НЕ діятиме переоформлення з надбавкою (кнопка“Переоформити” буде неактивною)
что сие означает?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:59
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