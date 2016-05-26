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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1416141714181419

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:05

  andreyiskra написав:А за пополнение открытого акционного дают кэшбек? Если я переведу на Уни и пополню, например.

Нет. Откройте 2й депо пока есть акция. Но по КБ реально тупят в Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:10

clientage

да вони просто офігівші

просто не можуть назвати причину. Сказали в вже - порушив такий то пункт акції, ОК, проїхали, працюєм далі, всяке буває. але ж так нахабно і тупо філонити клієнтів
це ще вміти треба.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:17

  greenozon написав:clientage

да вони просто офігівші

просто не можуть назвати причину. Сказали в вже - порушив такий то пункт акції, ОК, проїхали, працюєм далі, всяке буває. але ж так нахабно і тупо філонити клієнтів
це ще вміти треба.

А з суспільством хіба не поділитесь, що саме тут неможна порушувати?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:24

Низзя порущувати спокій Шапіто. Хай спить )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:51

Re: А-Банк

  greenozon написав:о, у вас тоже 24 жовтня
КБ вже виплатили?

Я вам почти неделю назад уже отвечал - viewtopic.php?p=4795050#p4795050
а Вы не заметили :evil:
Flamingo
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