Нет. Откройте 2й депо пока есть акция. Но по КБ реально тупят в Шапито
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:05
Нет. Откройте 2й депо пока есть акция. Но по КБ реально тупят в Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:10
clientage
да вони просто офігівші
просто не можуть назвати причину. Сказали в вже - порушив такий то пункт акції, ОК, проїхали, працюєм далі, всяке буває. але ж так нахабно і тупо філонити клієнтів
це ще вміти треба.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:17
А з суспільством хіба не поділитесь, що саме тут неможна порушувати?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:24
Низзя порущувати спокій Шапіто. Хай спить )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:51
Re: А-Банк
Я вам почти неделю назад уже отвечал - viewtopic.php?p=4795050#p4795050
а Вы не заметили
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