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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:05
andreyiskra написав:
А за пополнение открытого акционного дают кэшбек? Если я переведу на Уни и пополню, например.
Нет. Откройте 2й депо пока есть акция. Но по КБ реально тупят в Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:10
clientage
да вони просто офігівші
просто не можуть назвати причину. Сказали в вже - порушив такий то пункт акції, ОК, проїхали, працюєм далі, всяке буває. але ж так нахабно і тупо філонити клієнтів
це ще вміти треба.
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greenozon
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:17
greenozon написав:clientage
да вони просто офігівші
просто не можуть назвати причину. Сказали в вже - порушив такий то пункт акції, ОК, проїхали, працюєм далі, всяке буває. але ж так нахабно і тупо філонити клієнтів
це ще вміти треба.
А з суспільством хіба не поділитесь, що саме тут неможна порушувати?
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kreuz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:24
Низзя порущувати спокій Шапіто. Хай спить )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:51
greenozon написав:
о, у вас тоже 24 жовтня
КБ вже виплатили?
Я вам почти неделю назад уже отвечал - viewtopic.php?p=4795050#p4795050
а Вы не заметили
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Flamingo
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:18
kreuz написав: greenozon написав:clientage
да вони просто офігівші
просто не можуть назвати причину. Сказали в вже - порушив такий то пункт акції, ОК, проїхали, працюєм далі, всяке буває. але ж так нахабно і тупо філонити клієнтів
це ще вміти треба.
А з суспільством хіба не поділитесь, що саме тут неможна порушувати?
Мне заявили, что по вашей выписке в а-24 мы не можем понять откуда пришли деньги. Я им рассказал, что с привата сэпом, они сказали, что будут дальше разбираться и так уже 3 недели)
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temjap4
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Додано: Чет 21 лис, 2019 17:23
Подскажите, пополнение уни ломбарда, в терминале примата без наличия карты, какой там комис? Спасибо.
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логан1919
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Додано: Чет 21 лис, 2019 18:41
логан1919 написав:
Подскажите, пополнение уни ломбарда, в терминале примата без наличия карты, какой там комис? Спасибо.
Авторизируемся Приватовской картой - и пополняемся без коммиса.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Чет 21 лис, 2019 18:44
jay2004 написав: логан1919 написав:
Подскажите, пополнение уни ломбарда, в терминале примата без наличия карты, какой там комис? Спасибо.
Авторизируемся Приватовской картой - и пополняемся без коммиса.
т.е если родственник в другом городе авторизуется картой примата затем введет номер моей карты уни абанка - комиса не будет?
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логан1919
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Додано: Чет 21 лис, 2019 18:49
логан1919 написав: jay2004 написав: логан1919 написав:
Подскажите, пополнение уни ломбарда, в терминале примата без наличия карты, какой там комис? Спасибо.
Авторизируемся Приватовской картой - и пополняемся без коммиса.
т.е если родственник в другом городе авторизуется картой примата затем введет номер моей карты уни абанка - комиса не будет?
Вроде нет... Пусть тестово забросит 100 грн.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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