СЕП годен, как пополнение в отношении акции открытия депозита или нужен п2п?
В условиях есть намек на первое, но в таблице "З картки іншого банку".
Кто переводил СЕПом уже получали кб?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:12
СЕП годен, как пополнение в отношении акции открытия депозита или нужен п2п?
В условиях есть намек на первое, но в таблице "З картки іншого банку".
Кто переводил СЕПом уже получали кб?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:28
мова про фактаж - чому не нараховують, є причина - я її усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
ніяких порушень не було, переказ із картки іншого банку - що тут взагалі можна порушити то..
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