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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:12

  temjap4 написав:Я им рассказал, что с привата сэпом

СЕП годен, как пополнение в отношении акции открытия депозита или нужен п2п?
В условиях есть намек на первое, но в таблице "З картки іншого банку".
Кто переводил СЕПом уже получали кб?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:28

  kreuz написав:
  greenozon написав:clientage

да вони просто офігівші

просто не можуть назвати причину. Сказали в вже - порушив такий то пункт акції, ОК, проїхали, працюєм далі, всяке буває. але ж так нахабно і тупо філонити клієнтів
це ще вміти треба.

А з суспільством хіба не поділитесь, що саме тут неможна порушувати?


мова про фактаж - чому не нараховують, є причина - я її усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
ніяких порушень не було, переказ із картки іншого банку - що тут взагалі можна порушити то..
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