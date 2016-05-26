СЕП годен, как пополнение в отношении акции открытия депозита или нужен п2п?
В условиях есть намек на первое, но в таблице "З картки іншого банку".
Кто переводил СЕПом уже получали кб?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:12
СЕП годен, как пополнение в отношении акции открытия депозита или нужен п2п?
В условиях есть намек на первое, но в таблице "З картки іншого банку".
Кто переводил СЕПом уже получали кб?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:28
мова про фактаж - чому не нараховують, є причина - я її усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
ніяких порушень не було, переказ із картки іншого банку - що тут взагалі можна порушити то..
+50грн !
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:47
Re: А-Банк
Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .Вот тогда по статистическим данным можно работать было бы. То есть условно кто из фарса слал сэпом выплат нету,а кто из мони р2р всем выплатили. Вот всем тогда и нужно было бы до конца акции долбить в одну дырку с вероятность 99% .А то ща к примеру навалили из 70 разных банок,вот ломбардисты и должны 70 направлений отрабатывать ,поэтому и толку никакого.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:49
Сказали, что годен, проблема, что в выписке нет ни слова, что деньги пришли с приватбанка. Последнее что сказали, что отправили на подпись на ручную выплату кешбека.
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:51
Хороша ділова пропозиція.
Хто може розкрити правильну стежину.
СЕПи рулять ні?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 21:07
1. р2р через Моню на Уни дебетку (а КБ привязан на ЗеК), выплатили после матюков на 10дн
2. СЭП из Кредо на Уни дебетку, жду выплаты уже 10дн, есть заявка. Чат вааще тупит, шото втирал про ТРИ недели на выплату
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:09
Если при пополнении карты, например,карты "Зелена", со стороны А-банка комиссии не было, то и кешбека не будет. " Якщо клієнт поповнить картку А-Банку, або перерахує на неї кошти з картки іншого Банку ми повернемо клієнту комісію за переказ/поповнення картки у вигляді кешбеку".
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:19
Re: А-Банк
Комісія в іншому банку за вихід...при зарахуванні на Уні чи Зелену комісії немає.
Саме комісію іншого банку і повертають.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 21 лис, 2019 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:20
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:23
Re: А-Банк
При СЭПе усегда видно МФО отправителя, само ФИО может быть и не видно
а ШО при р2р шото указано от кого пришли гроши?
От сказочники в Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
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