Додано: Чет 21 лис, 2019 20:47

greenozon написав: усвідомлюю і другий раз помилки не роблю усвідомлюю і другий раз помилки не роблю

Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .Вот тогда по статистическим данным можно работать было бы. То есть условно кто из фарса слал сэпом выплат нету,а кто из мони р2р всем выплатили. Вот всем тогда и нужно было бы до конца акции долбить в одну дырку с вероятность 99% .А то ща к примеру навалили из 70 разных банок,вот ломбардисты и должны 70 направлений отрабатывать ,поэтому и толку никакого.