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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1418141914201421>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:12

  temjap4 написав:Я им рассказал, что с привата сэпом

СЕП годен, как пополнение в отношении акции открытия депозита или нужен п2п?
В условиях есть намек на первое, но в таблице "З картки іншого банку".
Кто переводил СЕПом уже получали кб?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:28

  kreuz написав:
  greenozon написав:clientage

да вони просто офігівші

просто не можуть назвати причину. Сказали в вже - порушив такий то пункт акції, ОК, проїхали, працюєм далі, всяке буває. але ж так нахабно і тупо філонити клієнтів
це ще вміти треба.

А з суспільством хіба не поділитесь, що саме тут неможна порушувати?


мова про фактаж - чому не нараховують, є причина - я її усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
ніяких порушень не було, переказ із картки іншого банку - що тут взагалі можна порушити то..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:47

Re: А-Банк

  greenozon написав:усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .Вот тогда по статистическим данным можно работать было бы. То есть условно кто из фарса слал сэпом выплат нету,а кто из мони р2р всем выплатили. Вот всем тогда и нужно было бы до конца акции долбить в одну дырку с вероятность 99% .А то ща к примеру навалили из 70 разных банок,вот ломбардисты и должны 70 направлений отрабатывать ,поэтому и толку никакого.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:49

  ruvex написав:
  temjap4 написав:Я им рассказал, что с привата сэпом

СЕП годен, как пополнение в отношении акции открытия депозита или нужен п2п?
В условиях есть намек на первое, но в таблице "З картки іншого банку".
Кто переводил СЕПом уже получали кб?


Сказали, что годен, проблема, что в выписке нет ни слова, что деньги пришли с приватбанка. Последнее что сказали, что отправили на подпись на ручную выплату кешбека.
temjap4
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:51

  Дядя Дима написав:
  greenozon написав:усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .Вот тогда по статистическим данным можно работать было бы. То есть условно кто из фарса слал сэпом выплат нету,а кто из мони р2р всем выплатили. Вот всем тогда и нужно было бы до конца акции долбить в одну дырку с вероятность 99% .А то ща к примеру навалили из 70 разных банок,вот ломбардисты и должны 70 направлений отрабатывать ,поэтому и толку никакого.

Хороша ділова пропозиція.
Хто може розкрити правильну стежину.
СЕПи рулять ні?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:07

  Дядя Дима написав:
  greenozon написав:усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .Вот тогда по статистическим данным можно работать было бы. То есть условно кто из фарса слал сэпом выплат нету,а кто из мони р2р всем выплатили. Вот всем тогда и нужно было бы до конца акции долбить в одну дырку с вероятность 99% .А то ща к примеру навалили из 70 разных банок,вот ломбардисты и должны 70 направлений отрабатывать ,поэтому и толку никакого.

1. р2р через Моню на Уни дебетку (а КБ привязан на ЗеК), выплатили после матюков на 10дн
2. СЭП из Кредо на Уни дебетку, жду выплаты уже 10дн, есть заявка. Чат вааще тупит, шото втирал про ТРИ недели на выплату :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:09

  ruvex написав:
  temjap4 написав:Я им рассказал, что с привата сэпом

СЕП годен, как пополнение в отношении акции открытия депозита или нужен п2п?
В условиях есть намек на первое, но в таблице "З картки іншого банку".
Кто переводил СЕПом уже получали кб?

Если при пополнении карты, например,карты "Зелена", со стороны А-банка комиссии не было, то и кешбека не будет. " Якщо клієнт поповнить картку А-Банку, або перерахує на неї кошти з картки іншого Банку ми повернемо клієнту комісію за переказ/поповнення картки у вигляді к​ешбеку".​
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:19

Re: А-Банк

  lag1lag11 написав:комісію за переказ/поповнення картки у вигляді к​ешбеку

Комісія в іншому банку за вихід...при зарахуванні на Уні чи Зелену комісії немає.
Саме комісію іншого банку і повертають.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 21 лис, 2019 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:20

  ruvex написав:По условиям какой цидулки указанный "лимит"?

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:23

Re: А-Банк

  temjap4 написав:проблема, что в выписке нет ни слова

При СЭПе усегда видно МФО отправителя, само ФИО может быть и не видно
а ШО при р2р шото указано от кого пришли гроши?
От сказочники в Шапито :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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