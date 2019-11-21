clientage написав:
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
Это я читал, так тама нет ничего про 50 или 100 кб или вопрос в технической стороне вывода сумм меньших 100 на общих основаниях, а не только по акции (см. ниже)?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 21:32
Это я читал, так тама нет ничего про 50 или 100 кб или вопрос в технической стороне вывода сумм меньших 100 на общих основаниях, а не только по акции (см. ниже)?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:34
Ну технически вывести сразу КБ мона только от 100грн грязными
А т.к. начисляют ваащето 0.6% (шобы чистыми было 0.5%), то не совсем 20К нуна, а мона меньше
ПС. Копируют Моню, но тока Моня исправно начисляет КБ в день размещения и пополнения по б/н А тут реальные остолопы на манеже
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:05
Тогда другое дело.
Black Jack - White Business
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