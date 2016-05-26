RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1418141914201421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:32

  clientage написав:
  ruvex написав:По условиям какой цидулки указанный "лимит"?

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

Это я читал, так тама нет ничего про 50 или 100 кб или вопрос в технической стороне вывода сумм меньших 100 на общих основаниях, а не только по акции (см. ниже)?

  Квесторе_поверніться написав:При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8648
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:34

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:По условиям какой цидулки указанный "лимит"?

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

Это я читал, так тама нет ничего про 50 или 100 кб или вопрос в технической стороне вывода сумм меньших 100 на общих основаниях, а не только по акции (см. ниже)?

  Квесторе_поверніться написав:При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?

Ну технически вывести сразу КБ мона только от 100грн грязными
А т.к. начисляют ваащето 0.6% (шобы чистыми было 0.5%), то не совсем 20К нуна, а мона меньше :lol:

ПС. Копируют Моню, но тока Моня исправно начисляет КБ в день размещения и пополнения по б/н :!: А тут реальные остолопы на манеже :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29639
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2365 раз.
Подякували: 3426 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:05

  clientage написав:Ну технически вывести сразу КБ мона только от 100грн грязными
А т.к. начисляют ваащето 0.6% (шобы чистыми было 0.5%), то не совсем 20К нуна, а мона меньше :lol:

ПС. Копируют Моню, но тока Моня исправно начисляет КБ в день размещения и пополнения по б/н :!: А тут реальные остолопы на манеже :idea:

Тогда другое дело. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8648
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:22

  Квесторе_поверніться написав:
  lag1lag11 написав:комісію за переказ/поповнення картки у вигляді к​ешбеку

Комісія в іншому банку за вихід...при зарахуванні на Уні чи Зелену комісії немає.
Саме комісію іншого банку і повертають.

Понятно. Спасибо. Я переводил СЭПом с Приватбанка на "Зелену". Буду ждать возврата 3 грн.
lag1lag11
 
Повідомлень: 37
З нами з: 17.03.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:48

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 21 лис, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8648
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:56

[/quote]
Понятно. Спасибо. Я переводил СЭПом с Приватбанка на "Зелену". Буду ждать возврата 3 грн.[/quote]

2,42[/quote]


Банк бере на себе сплату податків (19.5%). Тому при виплаті кешбеку на картку клієнт
отримує повну суму сплаченої комісії.
lag1lag11
 
Повідомлень: 37
З нами з: 17.03.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1418141914201421
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AVF і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7885, 7886, 7887
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78868 9306547
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 23:03
Menwyy
МОТОР-БАНК 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:16
16 6972
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 22:14
deneg net
ОТП БАНК 1 ... 622, 623, 624
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6236 1413687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 21:28
Son of Sun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.