clientage написав:
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
Это я читал, так тама нет ничего про 50 или 100 кб или вопрос в технической стороне вывода сумм меньших 100 на общих основаниях, а не только по акции (см. ниже)?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:32
Это я читал, так тама нет ничего про 50 или 100 кб или вопрос в технической стороне вывода сумм меньших 100 на общих основаниях, а не только по акции (см. ниже)?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:34
Ну технически вывести сразу КБ мона только от 100грн грязными
А т.к. начисляют ваащето 0.6% (шобы чистыми было 0.5%), то не совсем 20К нуна, а мона меньше
ПС. Копируют Моню, но тока Моня исправно начисляет КБ в день размещения и пополнения по б/н А тут реальные остолопы на манеже
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:05
Тогда другое дело.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:22
Понятно. Спасибо. Я переводил СЭПом с Приватбанка на "Зелену". Буду ждать возврата 3 грн.
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:48
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 21 лис, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:56
[/quote]
Понятно. Спасибо. Я переводил СЭПом с Приватбанка на "Зелену". Буду ждать возврата 3 грн.[/quote]
2,42[/quote]
Банк бере на себе сплату податків (19.5%). Тому при виплаті кешбеку на картку клієнт
отримує повну суму сплаченої комісії.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:44
Re: А-Банк
Кто подскажет: при оплате счетов за газ требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО вводить показания счетчика. Но в многоквартирных домах с центральным отоплением счетчик стоит один на входе в дом, а дальше расчетно раскидывается на жильцов - то есть, нечего писать в полях показаний счетчика. Но такой вариант не предусмотрен и платеж нельзя сформировать. Народ, кто и как выкручивается?
Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:54
Re: А-Банк
|