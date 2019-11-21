Кто подскажет: при оплате счетов за газ требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО вводить показания счетчика. Но в многоквартирных домах с центральным отоплением счетчик стоит один на входе в дом, а дальше расчетно раскидывается на жильцов - то есть, нечего писать в полях показаний счетчика. Но такой вариант не предусмотрен и платеж нельзя сформировать. Народ, кто и как выкручивается?
greenozon написав:усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .Вот тогда по статистическим данным можно работать было бы. То есть условно кто из фарса слал сэпом выплат нету,а кто из мони р2р всем выплатили. Вот всем тогда и нужно было бы до конца акции долбить в одну дырку с вероятность 99% .А то ща к примеру навалили из 70 разных банок,вот ломбардисты и должны 70 направлений отрабатывать ,поэтому и толку никакого.
В тому ж і проблема, що мені ніц не зрозуміло, що саме Ви усвідомили, особливо коли кажете, що помилки не було, але другий раз її не робите. Щось нагадує "Никогда такого не было, и вот опять" (вибачте, не знаю чиї слова).
Зі свого боку писав, але повторю. З Моні та ПУМБи їхніми р2р швиденько кидав на Зелену, звідки відкривав акційні депо, виплату % від яких обирав знову ж на Зелену (на цій умові кілька раз наголошував КЦ різним клієнтам). Таким чином за четвергові депо у п'ятницю отримував кешбек, навіть без звернень.
А ось за друзяк, котрі вже були клієнтами, байдуже з кредиткою чи без, КБ не положено, у відділенні про це казали одразу, а КЦ витратив місяць часу, щоб надати таке пояснення. За зовсім нового клієнта, КБ здається взагалі був день у день.
Тож я свої кейси тута позакривав наразі.
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