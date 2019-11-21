RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1419142014211422>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:34

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:По условиям какой цидулки указанный "лимит"?

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

Это я читал, так тама нет ничего про 50 или 100 кб или вопрос в технической стороне вывода сумм меньших 100 на общих основаниях, а не только по акции (см. ниже)?

  Квесторе_поверніться написав:При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?

Ну технически вывести сразу КБ мона только от 100грн грязными
А т.к. начисляют ваащето 0.6% (шобы чистыми было 0.5%), то не совсем 20К нуна, а мона меньше :lol:

ПС. Копируют Моню, но тока Моня исправно начисляет КБ в день размещения и пополнения по б/н :!: А тут реальные остолопы на манеже :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29645
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 3426 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:05

  clientage написав:Ну технически вывести сразу КБ мона только от 100грн грязными
А т.к. начисляют ваащето 0.6% (шобы чистыми было 0.5%), то не совсем 20К нуна, а мона меньше :lol:

ПС. Копируют Моню, но тока Моня исправно начисляет КБ в день размещения и пополнения по б/н :!: А тут реальные остолопы на манеже :idea:

Тогда другое дело. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8646
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:22

  Квесторе_поверніться написав:
  lag1lag11 написав:комісію за переказ/поповнення картки у вигляді к​ешбеку

Комісія в іншому банку за вихід...при зарахуванні на Уні чи Зелену комісії немає.
Саме комісію іншого банку і повертають.

Понятно. Спасибо. Я переводил СЭПом с Приватбанка на "Зелену". Буду ждать возврата 3 грн.
lag1lag11
 
Повідомлень: 37
З нами з: 17.03.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:56

[/quote]
Понятно. Спасибо. Я переводил СЭПом с Приватбанка на "Зелену". Буду ждать возврата 3 грн.[/quote]

2,42[/quote]


Банк бере на себе сплату податків (19.5%). Тому при виплаті кешбеку на картку клієнт
отримує повну суму сплаченої комісії.
lag1lag11
 
Повідомлень: 37
З нами з: 17.03.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:44

Re: А-Банк

Кто подскажет: при оплате счетов за газ требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО вводить показания счетчика. Но в многоквартирных домах с центральным отоплением счетчик стоит один на входе в дом, а дальше расчетно раскидывается на жильцов - то есть, нечего писать в полях показаний счетчика. Но такой вариант не предусмотрен и платеж нельзя сформировать. Народ, кто и как выкручивается?
ringM57
 
Повідомлень: 19
З нами з: 22.05.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:54

Re: А-Банк

  ringM57 написав:Народ, кто и как выкручивается?
Народ выкручивается легко - платит через ресурсы, где нет такого маразма (пэй-хаб, некст, портя) :twisted:. Причем не картой а-банка, а картами тех банков, где за это еще и кэшбек платится. :roll:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3332
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:57

или вводит, например, 1 и 1
v57
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:24

Підкажіть, якщо платити податки з зеленки за рахунок ліміту комісія фіксована чи як у старшого брата?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3769
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:27

Re: А-Банк

Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 14.07.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:00

  Дядя Дима написав:
  greenozon написав:усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .Вот тогда по статистическим данным можно работать было бы. То есть условно кто из фарса слал сэпом выплат нету,а кто из мони р2р всем выплатили. Вот всем тогда и нужно было бы до конца акции долбить в одну дырку с вероятность 99% .А то ща к примеру навалили из 70 разных банок,вот ломбардисты и должны 70 направлений отрабатывать ,поэтому и толку никакого.

В тому ж і проблема, що мені ніц не зрозуміло, що саме Ви усвідомили, особливо коли кажете, що помилки не було, але другий раз її не робите. Щось нагадує "Никогда такого не было, и вот опять" (вибачте, не знаю чиї слова).

Зі свого боку писав, але повторю. З Моні та ПУМБи їхніми р2р швиденько кидав на Зелену, звідки відкривав акційні депо, виплату % від яких обирав знову ж на Зелену (на цій умові кілька раз наголошував КЦ різним клієнтам). Таким чином за четвергові депо у п'ятницю отримував кешбек, навіть без звернень.

А ось за друзяк, котрі вже були клієнтами, байдуже з кредиткою чи без, КБ не положено, у відділенні про це казали одразу, а КЦ витратив місяць часу, щоб надати таке пояснення. За зовсім нового клієнта, КБ здається взагалі був день у день.

Тож я свої кейси тута позакривав наразі.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1419142014211422>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, stellassvitonline і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 623, 624, 625
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6248 1414339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 14:24
stellassvitonline
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3558, 3559, 3560
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35596 4405566
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 14:16
vollena71
Альфа-Банк 1 ... 7888, 7889, 7890
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78894 9309084
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 14:06
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6249)
22.11.2019 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.