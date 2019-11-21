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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:11
melkh написав:
Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.
И в Привате тоже?
Жадность и Отвага!
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