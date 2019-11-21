RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1419142014211422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:11

  melkh написав:Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.

И в Привате тоже?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3950
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1419142014211422
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, vollena71 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 623, 624, 625
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6248 1414327
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 14:24
stellassvitonline
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3558, 3559, 3560
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35596 4405550
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 14:16
vollena71
Альфа-Банк 1 ... 7888, 7889, 7890
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78894 9309053
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 14:06
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6248)
22.11.2019 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.