И в Привате тоже?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:11
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:22
Та покиньте вже цю думку, сиамських близьнюків давненько вже розділили, тепер А з них більше скидається на Моню, хоч відмінностей звичайно ще більше...
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:50
Все выдают. Пусть и по заявке. Более того изменить направление выплаты вы можете в а24 в любой момент. Поэтому если сомневаетесь - выбирайте выплату на зеленую, а ближе к дате первой выплаты, уже получив и потратив кэшбек - измените получение % на КДВ
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:52
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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