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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1419142014211422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:11

  melkh написав:Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.

И в Привате тоже?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:22

  lubopytnaya написав:
  melkh написав:Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.

И в Привате тоже?

Та покиньте вже цю думку, сиамських близьнюків давненько вже розділили, тепер А з них більше скидається на Моню, хоч відмінностей звичайно ще більше...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:25

Что, не выдают кешбек 0,5%, если проценты выбрать не на зеленую? :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:50

  demichh написав:Что, не выдают кешбек 0,5%, если проценты выбрать не на зеленую? :)

Все выдают. Пусть и по заявке. Более того изменить направление выплаты вы можете в а24 в любой момент. Поэтому если сомневаетесь - выбирайте выплату на зеленую, а ближе к дате первой выплаты, уже получив и потратив кэшбек - измените получение % на КДВ
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:52

  melkh написав:Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.

Звідки інфо?
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