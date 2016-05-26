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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1419142014211422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:11

  melkh написав:Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.

И в Привате тоже?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:22

  lubopytnaya написав:
  melkh написав:Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.

И в Привате тоже?

Та покиньте вже цю думку, сиамських близьнюків давненько вже розділили, тепер А з них більше скидається на Моню, хоч відмінностей звичайно ще більше...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:25

Что, не выдают кешбек 0,5%, если проценты выбрать не на зеленую? :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:50

  demichh написав:Что, не выдают кешбек 0,5%, если проценты выбрать не на зеленую? :)

Все выдают. Пусть и по заявке. Более того изменить направление выплаты вы можете в а24 в любой момент. Поэтому если сомневаетесь - выбирайте выплату на зеленую, а ближе к дате первой выплаты, уже получив и потратив кэшбек - измените получение % на КДВ
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:52

  melkh написав:Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.

Звідки інфо?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:48

  clientage написав:
  ruvex написав:По условиям какой цидулки указанный "лимит"?

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

Технично дописали: "(надається для власників картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)"
Ранее этого не было.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:05

  anikola13 написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:По условиям какой цидулки указанный "лимит"?

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf

Технично дописали: "(надається для власників картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)"
Ранее этого не было.

Т.е. ее просто нужно иметь в наличии или не подкорректировали до конца? Ведь в таблице пополнение КДВ осталось.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:36

  ruvex написав:
  anikola13 написав:Технично дописали: "(надається для власників картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)"
Ранее этого не было.

Т.е. ее просто нужно иметь в наличии или не подкорректировали до конца? Ведь в таблице пополнение КДВ осталось.

Суть в том, шо без Зе-карты не откроют КБ-счет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:00

  clientage написав:
  ruvex написав:
  anikola13 написав:Технично дописали: "(надається для власників картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)"
Ранее этого не было.

Т.е. ее просто нужно иметь в наличии или не подкорректировали до конца? Ведь в таблице пополнение КДВ осталось.

Суть в том, шо без Зе-карты не откроют КБ-счет :)

Только без Зе или и без Універсальна Gold з PayPass? :mrgreen:
Не у всех же есть Зе. НО не написано, что Зе обязательно и исключительно.
Похоже они сами не знают, что хотят. И подобные обновления походу, сделают сей манускрипт со временем нерабочим.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:07

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:Т.е. ее просто нужно иметь в наличии или не подкорректировали до конца? Ведь в таблице пополнение КДВ осталось.

Суть в том, шо без Зе-карты не откроют КБ-счет :)

Только без Зе или и без Універсальна Gold з PayPass? :mrgreen:
Не у всех же есть Зе. НО не написано, что Зе обязательно и исключительно.
Похоже они сами не знают, что хотят. И подобные обновления походу, сделают сей манускрипт со временем нерабочим.

Важно шобы был КБ-счет. И с Зе-картой, похоже меньше всего проблем :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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