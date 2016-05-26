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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:11
melkh написав:
Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.
И в Привате тоже?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:22
lubopytnaya написав: melkh написав:
Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.
И в Привате тоже?
Та покиньте вже цю думку, сиамських близьнюків давненько вже розділили, тепер А з них більше скидається на Моню, хоч відмінностей звичайно ще більше...
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:25
Что, не выдают кешбек 0,5%, если проценты выбрать не на зеленую?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:52
melkh написав:
Немає комісії за реквізитами, відмінили недавно.
Звідки інфо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:48
Технично дописали: "(надається для власників картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)"
Ранее этого не было.
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anikola13
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:05
anikola13 написав:
Технично дописали: "(надається для власників картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)"
Ранее этого не было.
Т.е. ее просто нужно иметь в наличии или не подкорректировали до конца? Ведь в таблице пополнение КДВ осталось.
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ruvex
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:36
ruvex написав: anikola13 написав:
Технично дописали: "(надається для власників картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)"
Ранее этого не было.
Т.е. ее просто нужно иметь в наличии или не подкорректировали до конца? Ведь в таблице пополнение КДВ осталось.
Суть в том, шо без Зе-карты не откроют КБ-счет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:00
clientage написав: ruvex написав: anikola13 написав:
Технично дописали: "(надається для власників картки Зелена та Універсальна Gold з PayPass)"
Ранее этого не было.
Т.е. ее просто нужно иметь в наличии или не подкорректировали до конца? Ведь в таблице пополнение КДВ осталось.
Суть в том, шо без Зе-карты не откроют КБ-счет
Только без Зе или и без Універсальна Gold з PayPass?
Не у всех же есть Зе. НО не написано, что Зе обязательно и исключительно.
Похоже они сами не знают, что хотят. И подобные обновления походу, сделают сей манускрипт со временем нерабочим.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:07
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
Т.е. ее просто нужно иметь в наличии или не подкорректировали до конца? Ведь в таблице пополнение КДВ осталось.
Суть в том, шо без Зе-карты не откроют КБ-счет
Только без Зе или и без Універсальна Gold з PayPass?
Не у всех же есть Зе. НО не написано, что Зе обязательно и исключительно.
Похоже они сами не знают, что хотят. И подобные обновления походу, сделают сей манускрипт со временем нерабочим.
Важно шобы был КБ-счет. И с Зе-картой, похоже меньше всего проблем
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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