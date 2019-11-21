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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1420142114221423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:15

  clientage написав:
  Дядя Дима написав:
  greenozon написав:усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .Вот тогда по статистическим данным можно работать было бы. То есть условно кто из фарса слал сэпом выплат нету,а кто из мони р2р всем выплатили. Вот всем тогда и нужно было бы до конца акции долбить в одну дырку с вероятность 99% .А то ща к примеру навалили из 70 разных банок,вот ломбардисты и должны 70 направлений отрабатывать ,поэтому и толку никакого.

1. р2р через Моню на Уни дебетку (а КБ привязан на ЗеК), выплатили после матюков на 10дн
2. СЭП из Кредо на Уни дебетку, жду выплаты уже 10дн, есть заявка. Чат вааще тупит, шото втирал про ТРИ недели на выплату :mrgreen:

1. р2р из Мони на Зеленую и открытие депо 19.11. - выплатили 22.11.
2. СЭП из Аллы на Зеленую- создали заявку 22.11.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:05

СЭПом лучше деньги не заводить, для Абанки это сложно...
Я заводил p2p из ПУМБа на КДВ Абанка
14 ноября,выплатили КБ 15 ноября, вчера 21 ноября повторил и сегодня выплатили КБ, такое ощущение, что автоматом срабатывает по моей цепочке.
Выплату % указывал на КДВ, а не на зеленую и всё работает норм.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:20

  Дядя Дима написав:
  greenozon написав:усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .

Из ПУМБ р2р на простую Уни, %% на КДВ, Зеленая в наличии. 15.11 депозит, 22.11 кешбек, без шуму и пыли
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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