greenozon написав:усвідомлюю і другий раз помилки не роблю
Тут вообще было бы лучше не стонать, а что бы каждый свинорыл конкретно описал про:1) метод платежа,2)из какой банки слал, 3)выплатили или нет ,4)после матюков или сами выплатили,5) дату .Вот тогда по статистическим данным можно работать было бы. То есть условно кто из фарса слал сэпом выплат нету,а кто из мони р2р всем выплатили. Вот всем тогда и нужно было бы до конца акции долбить в одну дырку с вероятность 99% .А то ща к примеру навалили из 70 разных банок,вот ломбардисты и должны 70 направлений отрабатывать ,поэтому и толку никакого.
1. р2р через Моню на Уни дебетку (а КБ привязан на ЗеК), выплатили после матюков на 10дн 2. СЭП из Кредо на Уни дебетку, жду выплаты уже 10дн, есть заявка. Чат вааще тупит, шото втирал про ТРИ недели на выплату
1. р2р из Мони на Зеленую и открытие депо 19.11. - выплатили 22.11. 2. СЭП из Аллы на Зеленую- создали заявку 22.11.
СЭПом лучше деньги не заводить, для Абанки это сложно... Я заводил p2p из ПУМБа на КДВ Абанка 14 ноября,выплатили КБ 15 ноября, вчера 21 ноября повторил и сегодня выплатили КБ, такое ощущение, что автоматом срабатывает по моей цепочке. Выплату % указывал на КДВ, а не на зеленую и всё работает норм.
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clientage написав:1. р2р через Моню на Уни дебетку (а КБ привязан на ЗеК), выплатили после матюков на 10дн 2. СЭП из Кредо на Уни дебетку, жду выплаты уже 10дн, есть заявка. Чат вааще тупит, шото втирал про ТРИ недели на выплату
1. р2р из Мони на Зеленую и открытие депо 19.11. - выплатили 22.11. 2. СЭП из Аллы на Зеленую- создали заявку 22.11.
Отже, схоже, що з СЕП статистично більше проблем. Хто слав через котел, я хто за прямими реквізитами? Може вони захід через транзитний не можуть нормально зрозуміти? Через Р2Р велику суму страшно слати - що у Моні, що у Лумумби нерви ніякі.