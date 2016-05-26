Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:05

СЭПом лучше деньги не заводить, для Абанки это сложно...

Я заводил p2p из ПУМБа на КДВ Абанка

14 ноября,выплатили КБ 15 ноября, вчера 21 ноября повторил и сегодня выплатили КБ, такое ощущение, что автоматом срабатывает по моей цепочке.

Выплату % указывал на КДВ, а не на зеленую и всё работает норм.

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