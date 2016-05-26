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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 20:59
Вкладчик1234 написав: 2XL написав:
Гасить кредитку 25го р2р переводом? Или есть заморочки?
Заморочек нет.
Зачастую сейчас гасят 30-го
Зелену до 30...Уні до 24 включно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:39
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав: 2XL написав:
Гасить кредитку 25го р2р переводом? Или есть заморочки?
Заморочек нет.
Зачастую сейчас гасят 30-го
Зелену до 30...Уні до 24 включно.
Уні до 25 включно....ні?
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novichok
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:41
novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
Зелену до 30...Уні до 24 включно.
Уні до 25 включно....ні?
Да, по 25е
... делайте хоть что-нибудь!
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