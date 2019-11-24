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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1421142214231424

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:59

  Вкладчик1234 написав:
  2XL написав:Гасить кредитку 25го р2р переводом? Или есть заморочки?

Заморочек нет.
Зачастую сейчас гасят 30-го :)

Зелену до 30...Уні до 24 включно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  2XL написав:Гасить кредитку 25го р2р переводом? Или есть заморочки?

Заморочек нет.
Зачастую сейчас гасят 30-го :)

Зелену до 30...Уні до 24 включно.

Уні до 25 включно....ні?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:41

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:Зелену до 30...Уні до 24 включно.

Уні до 25 включно....ні?

Да, по 25е :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:13

Re: А-Банк

Господа, а чем отличается депо открытый в отделении от открытого в приложении?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:01

логан1919
відкритий у відділенні треба там же й закривати - однозначном мінус.
+50грн !
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greenozon
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