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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:59

  Вкладчик1234 написав:
  2XL написав:Гасить кредитку 25го р2р переводом? Или есть заморочки?

Заморочек нет.
Зачастую сейчас гасят 30-го :)

Зелену до 30...Уні до 24 включно.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  2XL написав:Гасить кредитку 25го р2р переводом? Или есть заморочки?

Заморочек нет.
Зачастую сейчас гасят 30-го :)

Зелену до 30...Уні до 24 включно.

Уні до 25 включно....ні?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:41

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:Зелену до 30...Уні до 24 включно.

Уні до 25 включно....ні?

Да, по 25е :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:13

Re: А-Банк

Господа, а чем отличается депо открытый в отделении от открытого в приложении?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:01

логан1919
відкритий у відділенні треба там же й закривати - однозначном мінус.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:18

  greenozon написав:логан1919
відкритий у відділенні треба там же й закривати - однозначном мінус.

Т.е по окончанию срока, деньги автоматом не падают на кдв?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:24

  логан1919 написав:
  greenozon написав:логан1919
відкритий у відділенні треба там же й закривати - однозначном мінус.

Т.е по окончанию срока, деньги автоматом не падают на кдв?

Автоматом нет, необходимо посещение отделения.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:24

Хотят гасить Зеленку 25-го

Странное что-то. У меня Зеленая карта. В ноябрь вошел с долгом 55.23 грн. В ноябре инет-банк пишет
"Если Вы внесёте 55.23 UAH до конца ноября, Вам не нужно будет платить никакие проценты. " Ну и все далее стандартно. Так и думал сделать, ближе к декабрю. Хотя раньше то ли у Привата, то ли у них было правило - не менее 100 грн обяз платеж. Возможно, это правило живо по Зеленой? Но, сегодня утром звонят из А-банка с номера 067 и говорят оплатить надо до конца 25-го 100 по моей Зеленой. Большего от них не добился, что-то перепроверили и ничего нового не сказали. Так это у них такая фича, если маленький долг?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:43

  clientage написав:2. СЭП из Кредо на Уни дебетку, жду выплаты уже 10дн, есть заявка. Чат вааще тупит, шото втирал про ТРИ недели на выплату :mrgreen:

Жене к депозиту выдали Зелену, договор на неё не выдали, соотв. не известен номер счёта, как на неё отправлять СЭП?
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:47

  reef написав:
  clientage написав:2. СЭП из Кредо на Уни дебетку, жду выплаты уже 10дн, есть заявка. Чат вааще тупит, шото втирал про ТРИ недели на выплату :mrgreen:

Жене к депозиту выдали Зелену, договор на неё не выдали, соотв. не известен номер счёта, как на неё отправлять СЭП?

В приложении жмете "Настройки карты", а затем "Реквизиты карты"
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ramaz
 
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