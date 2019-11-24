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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 20:59
Вкладчик1234 написав: 2XL написав:
Гасить кредитку 25го р2р переводом? Или есть заморочки?
Заморочек нет.
Зачастую сейчас гасят 30-го
Зелену до 30...Уні до 24 включно.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:39
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав: 2XL написав:
Гасить кредитку 25го р2р переводом? Или есть заморочки?
Заморочек нет.
Зачастую сейчас гасят 30-го
Зелену до 30...Уні до 24 включно.
Уні до 25 включно....ні?
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novichok
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:41
novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
Зелену до 30...Уні до 24 включно.
Уні до 25 включно....ні?
Да, по 25е
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:13
Господа, а чем отличается депо открытый в отделении от открытого в приложении?!
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логан1919
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:01
логан1919
відкритий у відділенні треба там же й закривати - однозначном мінус.
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greenozon
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:18
greenozon написав:логан1919
відкритий у відділенні треба там же й закривати - однозначном мінус.
Т.е по окончанию срока, деньги автоматом не падают на кдв?
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логан1919
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:24
логан1919 написав: greenozon написав:логан1919
відкритий у відділенні треба там же й закривати - однозначном мінус.
Т.е по окончанию срока, деньги автоматом не падают на кдв?
Автоматом нет, необходимо посещение отделения.
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novichok
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:24
Странное что-то. У меня Зеленая карта. В ноябрь вошел с долгом 55.23 грн. В ноябре инет-банк пишет
"Если Вы внесёте 55.23 UAH до конца ноября, Вам не нужно будет платить никакие проценты. " Ну и все далее стандартно. Так и думал сделать, ближе к декабрю. Хотя раньше то ли у Привата, то ли у них было правило - не менее 100 грн обяз платеж. Возможно, это правило живо по Зеленой? Но, сегодня утром звонят из А-банка с номера 067 и говорят оплатить надо до конца 25-го 100 по моей Зеленой. Большего от них не добился, что-то перепроверили и ничего нового не сказали. Так это у них такая фича, если маленький долг?
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:43
clientage написав:
2. СЭП из Кредо на Уни дебетку, жду выплаты уже 10дн, есть заявка. Чат вааще тупит, шото втирал про ТРИ недели на выплату
Жене к депозиту выдали Зелену, договор на неё не выдали, соотв. не известен номер счёта, как на неё отправлять СЭП?
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reef
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:47
reef написав: clientage написав:
2. СЭП из Кредо на Уни дебетку, жду выплаты уже 10дн, есть заявка. Чат вааще тупит, шото втирал про ТРИ недели на выплату
Жене к депозиту выдали Зелену, договор на неё не выдали, соотв. не известен номер счёта, как на неё отправлять СЭП?
В приложении жмете "Настройки карты", а затем "Реквизиты карты"
Бонус к депозиту + 50 грн
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