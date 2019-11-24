Додано: Пон 25 лис, 2019 12:24

Странное что-то. У меня Зеленая карта. В ноябрь вошел с долгом 55.23 грн. В ноябре инет-банк пишет

"Если Вы внесёте 55.23 UAH до конца ноября, Вам не нужно будет платить никакие проценты. " Ну и все далее стандартно. Так и думал сделать, ближе к декабрю. Хотя раньше то ли у Привата, то ли у них было правило - не менее 100 грн обяз платеж. Возможно, это правило живо по Зеленой? Но, сегодня утром звонят из А-банка с номера 067 и говорят оплатить надо до конца 25-го 100 по моей Зеленой. Большего от них не добился, что-то перепроверили и ничего нового не сказали. Так это у них такая фича, если маленький долг?