cheburek3 написав:Странное что-то. У меня Зеленая карта. В ноябрь вошел с долгом 55.23 грн. В ноябре инет-банк пишет
"Если Вы внесёте 55.23 UAH до конца ноября, Вам не нужно будет платить никакие проценты. " Ну и все далее стандартно. Так и думал сделать, ближе к декабрю. Хотя раньше то ли у Привата, то ли у них было правило - не менее 100 грн обяз платеж. Возможно, это правило живо по Зеленой? Но, сегодня утром звонят из А-банка с номера 067 и говорят оплатить надо до конца 25-го 100 по моей Зеленой. Большего от них не добился, что-то перепроверили и ничего нового не сказали. Так это у них такая фича, если маленький долг?
Если всего задолженность меньше чем 100грн - то просто гасите до нуля, да и всё.
А про "25-е", и "последний день месяца" горячка может и не знать.
Гасите по условиям карты, и не слушайте мальчиков и девочек, у которых и кредиток нет
Они обзванивают по списку, иногда даже после внесения платежа (и они платежи не видят)
Обычно такой обзвон с навязчивыми напоминалками в первый-второй месяц использования, потом не звонят. Давно карту оформили?