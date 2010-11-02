Додано: Вів 26 лис, 2019 11:55

Ferlakur написав: Собираюсь посетить отделение на предмет переоформления КДВ по сроку. Вот думаю, заодно поменять Уни голд на Зеленую, или не стоит? Депозиты в ближайшее время размещать тут не планирую, кешбек беру в ТАСе. Если да, то кред. лимит перенесут автоматом? Или можно открыть Зе, не закрывая Уни? Собираюсь посетить отделение на предмет переоформления КДВ по сроку. Вот думаю, заодно поменять Уни голд на Зеленую, или не стоит? Депозиты в ближайшее время размещать тут не планирую, кешбек беру в ТАСе. Если да, то кред. лимит перенесут автоматом? Или можно открыть Зе, не закрывая Уни?

Уни-голд-с фото или просто? В любом случае ИМХО лучше взять "зеленку", поскольку ві же сами видите по отзывам - банк пытается всеми силами уйти от использования уни. И какие-либо плюшки так или иначе связаны с "зеленкой", а остальные карты все чаще и чаще обделяют вниманием.Кэшбек в Тасе - хорошо, но вдруг тут что полезное "стрельнет". Я вот тоже тут мало "кэшбечу", но как-то надо было взять тикеты на самолет, а по "основной" кэшбечной карте - лимит месяца уже был полностью выбран - вон т пошла а-банковская в ход (тогда еще уни - это было за месяц до введения зеленки). Мое правило, если карта бесплатная и имеет хоть не большие плюшки - в хозяйстве пусть будет. Мы не знаем что будет завтра - а жизнь часто прыподносит сюрпризы. Иногда даже приятныеКредитный лимит с уни-голд-с фото на зеленку тут переносят без проблем при закрытии первой и одновременном открытии второй.Если у вас кредитка одна - то с открытием Зеленки - ее закроют (зеленка открывается на том же счете с тем же лимитом). Если же у вас еще есть уни с нулевым лимитом - то ее можно оставить. Только попросите сразу об этом менеджера.