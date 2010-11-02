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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:52

  cheburek3 написав:Странное что-то. У меня Зеленая карта. В ноябрь вошел с долгом 55.23 грн. В ноябре инет-банк пишет
"Если Вы внесёте 55.23 UAH до конца ноября, Вам не нужно будет платить никакие проценты. " Ну и все далее стандартно. Так и думал сделать, ближе к декабрю. Хотя раньше то ли у Привата, то ли у них было правило - не менее 100 грн обяз платеж. Возможно, это правило живо по Зеленой? Но, сегодня утром звонят из А-банка с номера 067 и говорят оплатить надо до конца 25-го 100 по моей Зеленой. Большего от них не добился, что-то перепроверили и ничего нового не сказали. Так это у них такая фича, если маленький долг?

Если всего задолженность меньше чем 100грн - то просто гасите до нуля, да и всё.
А про "25-е", и "последний день месяца" горячка может и не знать.
Гасите по условиям карты, и не слушайте мальчиков и девочек, у которых и кредиток нет :)
Они обзванивают по списку, иногда даже после внесения платежа (и они платежи не видят)

Обычно такой обзвон с навязчивыми напоминалками в первый-второй месяц использования, потом не звонят. Давно карту оформили?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:53

  Вкладчик1234 написав:
  cheburek3 написав:Странное что-то. У меня Зеленая карта. В ноябрь вошел с долгом 55.23 грн. В ноябре инет-банк пишет
"Если Вы внесёте 55.23 UAH до конца ноября, Вам не нужно будет платить никакие проценты. " Ну и все далее стандартно. Так и думал сделать, ближе к декабрю. Хотя раньше то ли у Привата, то ли у них было правило - не менее 100 грн обяз платеж. Возможно, это правило живо по Зеленой? Но, сегодня утром звонят из А-банка с номера 067 и говорят оплатить надо до конца 25-го 100 по моей Зеленой. Большего от них не добился, что-то перепроверили и ничего нового не сказали. Так это у них такая фича, если маленький долг?

Если всего задолженность меньше чем 100грн - то просто гасите до нуля, да и всё.
А про "25-е", и "последний день месяца" горячка может и не знать.
Гасите по условиям карты, и не слушайте мальчиков и девочек, у которых и кредиток нет :)
Они обзванивают по списку, иногда даже после внесения платежа (и они платежи не видят)

Обычно такой обзвон с навязчивыми напоминалками в первый-второй месяц использования, потом не звонят. Давно карту оформили?

Спасибо,да, карту оформил в июне, но, кстати, обзвонщица сама стала проверять, сколько уже пользуюсь картой, что-то пробубнила, вы только один раз в ноль вышли. У меня на самом деле только в ноябре личные средства однажды на карте появились(на депозит акционный). Мож у них триггер какой-то сработал?..
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:52

  cheburek3 написав:Мож у них триггер какой-то сработал?..

Может
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:26

Re: А-Банк

Собираюсь посетить отделение на предмет переоформления КДВ по сроку. Вот думаю, заодно поменять Уни голд на Зеленую, или не стоит? Депозиты в ближайшее время размещать тут не планирую, кешбек беру в ТАСе. Если да, то кред. лимит перенесут автоматом? Или можно открыть Зе, не закрывая Уни?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:55

  Ferlakur написав:Собираюсь посетить отделение на предмет переоформления КДВ по сроку. Вот думаю, заодно поменять Уни голд на Зеленую, или не стоит? Депозиты в ближайшее время размещать тут не планирую, кешбек беру в ТАСе. Если да, то кред. лимит перенесут автоматом? Или можно открыть Зе, не закрывая Уни?

Уни-голд-с фото или просто? В любом случае ИМХО лучше взять "зеленку", поскольку ві же сами видите по отзывам - банк пытается всеми силами уйти от использования уни. И какие-либо плюшки так или иначе связаны с "зеленкой", а остальные карты все чаще и чаще обделяют вниманием.
Кэшбек в Тасе - хорошо, но вдруг тут что полезное "стрельнет". Я вот тоже тут мало "кэшбечу", но как-то надо было взять тикеты на самолет, а по "основной" кэшбечной карте - лимит месяца уже был полностью выбран - вон т пошла а-банковская в ход (тогда еще уни - это было за месяц до введения зеленки). Мое правило, если карта бесплатная и имеет хоть не большие плюшки - в хозяйстве пусть будет. Мы не знаем что будет завтра - а жизнь часто прыподносит сюрпризы. Иногда даже приятные ;)
Кредитный лимит с уни-голд-с фото на зеленку тут переносят без проблем при закрытии первой и одновременном открытии второй.
Если у вас кредитка одна - то с открытием Зеленки - ее закроют (зеленка открывается на том же счете с тем же лимитом). Если же у вас еще есть уни с нулевым лимитом - то ее можно оставить. Только попросите сразу об этом менеджера.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:21

  Ferlakur написав:Собираюсь посетить отделение на предмет переоформления КДВ по сроку. Вот думаю, заодно поменять Уни голд на Зеленую, или не стоит? Депозиты в ближайшее время размещать тут не планирую, кешбек беру в ТАСе. Если да, то кред. лимит перенесут автоматом? Или можно открыть Зе, не закрывая Уни?

Если оформите зеленую, то уже не получится получить уни с нулевым лимитом.А она нужна для пополнения депо чтобы не терять деньги на комиссии. Вот так у сурков криво все делается.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:48

  alex lem написав:Если оформите зеленую, то уже не получится получить уни с нулевым лимитом.А она нужна для пополнения депо чтобы не терять деньги на комиссии. Вот так у сурков криво все делается.

Якщо ПЕРЕоформляти то можна уні 0 залишити

В мене Зелена з КЛ + уні без КЛ, у багатьох тут так
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:10

Зеленая: Комиссия за пополнение депо ?

  alex lem написав:Если оформите зеленую, то уже не получится получить уни с нулевым лимитом.А она нужна для пополнения депо чтобы не терять деньги на комиссии.

Раньше пользовался для завода средств извне Уни (вход и пополняшка депо без комиссии), теперь просрочилась, собираюсь завести для пополняшек Зеленую. А что за пополнение депо с Зел карты возьмут комиссию?
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:27

Re: А-Банк

  v_matsenko написав:А что за пополнение депо с Зел карты возьмут комиссию?


Ні.
Кешбеки якось кращі за свої. Таким чином зелена в плюсі, хоча кредлім щедрий і пропонують добавку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:06

Моня і Уня наїлися і скинули темп. Чекаємо, коли тут нажмуть на гальма. Поспішайте!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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