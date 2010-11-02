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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:12

  Ferlakur написав:Собираюсь посетить отделение на предмет переоформления КДВ по сроку. Вот думаю, заодно поменять Уни голд на Зеленую, или не стоит? Депозиты в ближайшее время размещать тут не планирую, кешбек беру в ТАСе. Если да, то кред. лимит перенесут автоматом? Или можно открыть Зе, не закрывая Уни?

+5-6 дней грейса.
КЛ переносят.
guntherhouse777
 
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