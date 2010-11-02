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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:12
Ferlakur написав:
Собираюсь посетить отделение на предмет переоформления КДВ по сроку. Вот думаю, заодно поменять Уни голд на Зеленую, или не стоит? Депозиты в ближайшее время размещать тут не планирую, кешбек беру в ТАСе. Если да, то кред. лимит перенесут автоматом? Или можно открыть Зе, не закрывая Уни?
+5-6 дней грейса.
КЛ переносят.
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guntherhouse777
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