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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:12
Ferlakur написав:
Собираюсь посетить отделение на предмет переоформления КДВ по сроку. Вот думаю, заодно поменять Уни голд на Зеленую, или не стоит? Депозиты в ближайшее время размещать тут не планирую, кешбек беру в ТАСе. Если да, то кред. лимит перенесут автоматом? Или можно открыть Зе, не закрывая Уни?
+5-6 дней грейса.
КЛ переносят.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:42
коллеги подскажите, как отправить р2р перевод на карту уни Абанка с Глобус и Приват без комиса, спс.
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тарасов
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Додано: Вів 26 лис, 2019 22:21
тарасов написав:
коллеги подскажите, как отправить р2р перевод на карту уни Абанка с Глобус и Приват без комиса, спс.
Мало даних
Карти, яких банків ще маєте?
В Глобусі, яка саме карта?
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KVV
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Додано: Сер 27 лис, 2019 08:23
KVV
Альфа Платинум
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тарасов
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Додано: Сер 27 лис, 2019 08:53
При таком ограниченном наборе инструментов: без комиса - никак
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:35
тарасов, "маловато будет!"©
З Привата можна СЕПнуть за 3грн незалежно від суми, а з Глобуса на Приват перекинути через послугу переказу з/п з карти іншого банку(ліміт здається 10к/міс.)
Але СЕПи Абанка окешбечує туговато
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KVV
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:06
KVV написав:
Але СЕПи Абанка окешбечує туговато
Та вааще никак
Мне после заявки на ускоритель уже для ускорителя пообещали рассматривать еще +7дн. Вот думаю до Миколая вспіють, чи як?!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:15
clientage написав: KVV написав:
Але СЕПи Абанка окешбечує туговато
Та вааще никак
Мне после заявки на ускоритель уже для ускорителя пообещали рассматривать еще +7дн. Вот думаю до Миколая вспіють, чи як?!
А моя епопея нарешті завершилась. Довгоочікуавний КБ нарешті зарахували після Н-ної заявки..
пройшло 4 тижні і пару днів
на детальне розпитування а що ж було не так - технічні труднощі, щиро дякуємо вам за терпіння і розуміння
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greenozon
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:19
greenozon написав: clientage написав: KVV написав:
Але СЕПи Абанка окешбечує туговато
Та вааще никак
Мне после заявки на ускоритель уже для ускорителя пообещали рассматривать еще +7дн. Вот думаю до Миколая вспіють, чи як?!
А моя епопея нарешті завершилась. Довгоочікуавний КБ нарешті зарахували після Н-ної заявки..
пройшло 4 тижні і пару днів
на детальне розпитування а що ж було не так - технічні труднощі, щиро дякуємо вам за терпіння і розуміння
И шо, никаких сорри-бонусов, ни кружки, ни ручки, ни просто зелёного яблочка?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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