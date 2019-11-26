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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1424142514261427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:39

  тарасов написав:KVV
Альфа Платинум


по реквізитам на номер рахунку без жодної комісії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:30

  Ой+ написав:
  тарасов написав:KVV
Альфа Платинум


по реквізитам на номер рахунку без жодної комісії.

Так Платинум це кредитка. ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:29

Квесторе_поверніться
Взагалі то є і дебетка, я з неї і переводив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 2984
З нами з: 19.04.12
Подякував: 37 раз.
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