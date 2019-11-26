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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1424142514261427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:39

  тарасов написав:KVV
Альфа Платинум


по реквізитам на номер рахунку без жодної комісії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:30

  Ой+ написав:
  тарасов написав:KVV
Альфа Платинум


по реквізитам на номер рахунку без жодної комісії.

Так Платинум це кредитка. ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:29

Квесторе_поверніться
Взагалі то є і дебетка, я з неї і переводив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:26

  Ой+ написав:по реквізитам на номер рахунку без жодної комісії.

Изначально вопрос был про п2п-перевод.
Что никак не вяжется с "по реквізитам на номер рахунку"
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:53

Re: А-Банк

  mustbe написав:Изначально вопрос был про п2п-перевод.
Что никак не вяжется с "по реквізитам на номер рахунку"


Точно?
Що таке p2p платежі?
Грошовий переказ з картки відправника на картку, номер телефону, email або розрахунковый рахунок одержувача. API підтримує перекази по Україні (для переказів з України - закордон необхідно додаткове узгодження з менеджером LiqPay).
Можливості
Переказ грошових коштів з використанням будь-яких з доступних реквізитів одержувача:
- з картки на картку - картка одержувача може бути як українського так і зарубіжного банку,
- з картки на розрахунковый рахунок - переказ за реквізитами всередині України https://www.liqpay.ua/documentation/uk/api/p2p/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:11

Вы реально считаете, что "по реквізитам на номер рахунку" - это п2п ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:13

Re: А-Банк

Вот те на, ну а как же половина форума перевела по п2п на абанк с других банков-не верю что с комисом...скажите какие карты надо может у меня есть,спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:15

Конкорд, Форвард, ПУМБ
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:16

  тарасов написав:Вот те на, ну а как же половина форума перевела по п2п на абанк с других банков-не верю что с комисом...скажите какие карты надо может у меня есть,спс.

Про Моню не чули?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:20

  тарасов написав:Вот те на, ну а как же половина форума перевела по п2п на абанк с других банков-не верю что с комисом...скажите какие карты надо может у меня есть,спс.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4800715#p4800715+- пару сообщений
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