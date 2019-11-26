по реквізитам на номер рахунку без жодної комісії.
Так Платинум це кредитка. ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
mustbe написав:Изначально вопрос был про п2п-перевод. Что никак не вяжется с "по реквізитам на номер рахунку"
Точно?
Що таке p2p платежі? Грошовий переказ з картки відправника на картку, номер телефону, email або розрахунковый рахунок одержувача. API підтримує перекази по Україні (для переказів з України - закордон необхідно додаткове узгодження з менеджером LiqPay). Можливості Переказ грошових коштів з використанням будь-яких з доступних реквізитів одержувача: - з картки на картку - картка одержувача може бути як українського так і зарубіжного банку, - з картки на розрахунковый рахунок - переказ за реквізитами всередині Україниhttps://www.liqpay.ua/documentation/uk/api/p2p/
тарасов написав:Вот те на, ну а как же половина форума перевела по п2п на абанк с других банков-не верю что с комисом...скажите какие карты надо может у меня есть,спс.
Про Моню не чули?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.