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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1425142614271428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:00

Квесторе_поверніться
моно у меня кредитная...
тарасов
 
Повідомлень: 347
З нами з: 20.03.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:00

Re: А-Банк

спс всем будем работать...
тарасов
 
Повідомлень: 347
З нами з: 20.03.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1425142614271428
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