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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:00
Квесторе_поверніться
моно у меня кредитная...
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тарасов
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:00
спс всем будем работать...
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тарасов
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:38
тарасов написав:Квесторе_поверніться
моно у меня кредитная...
Вивести Моно в + видається Вам можливим/доцільним для безкоштовного п2п?
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KVV
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:51
KVV
не ну както не ахти, закрыть кредит на 12 тыс, чтобы потом пойти в + и сделать п2п перевод...
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тарасов
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