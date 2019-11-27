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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1425142614271428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:00

Квесторе_поверніться
моно у меня кредитная...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:00

Re: А-Банк

спс всем будем работать...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:38

  тарасов написав:Квесторе_поверніться
моно у меня кредитная...

Вивести Моно в + видається Вам можливим/доцільним для безкоштовного п2п?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:51

KVV
не ну както не ахти, закрыть кредит на 12 тыс, чтобы потом пойти в + и сделать п2п перевод... :shock:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:35

  clientage написав:
  KVV написав:Але СЕПи Абанка окешбечує туговато

Та вааще никак :evil:
Мне после заявки на ускоритель уже для ускорителя пообещали рассматривать еще +7дн. Вот думаю до Миколая вспіють, чи як?! :evil:

Ваау, таки выплатили кешбэк за размещение на депо СЭПом 11/11/19.
Наверное таки седня снег у Киёве будет :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05

Re: А-Банк

  clientage написав:таки выплатили кешбэк за размещение на депо СЭПом 11/11/19.

СЕП на Зелену і звідти депо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:09

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:таки выплатили кешбэк за размещение на депо СЭПом 11/11/19.

СЕП на Зелену і звідти депо?

Хууже, см. viewtopic.php?p=4799928#p4799928
Чот не поднялась рука СЭПить на кредитку.
Но вот 3й раз думаю таки СЭПить на Зе.
Ну принципиально не буду им манисендить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:32

  clientage написав:
  clientage написав:
  KVV написав:Але СЕПи Абанка окешбечує туговато

Та вааще никак :evil:
Мне после заявки на ускоритель уже для ускорителя пообещали рассматривать еще +7дн. Вот думаю до Миколая вспіють, чи як?! :evil:

Ваау, таки выплатили кешбэк за размещение на депо СЭПом 11/11/19.
Наверное таки седня снег у Киёве будет :lol:

Пока не выплатили, срок был - до 3 рабочих, а теперь:
Наши специалисты, обязательно отработают Вашу заявку, по результату отработки, с Вами свяжется ответственный сотрудник. Максимальный срок отработки до 30 рабочих дней
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:37

Re: А-Банк

  lel написав:Максимальный срок отработки до 30 рабочих дней

веселуха :)

зате змахує на правду, по крайній мірі (майже) мій кейс
теж от думаю чи звязуватись 2ий раз чи ну його..

по ідеї всі ці КБ і тд мають працювати на АВТОМАТІ.
а все так виглядає що там дівоньки руками на рахівниці рахують, після того як протеревенять усі жіночі плітки і новості
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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