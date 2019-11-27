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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:00
Квесторе_поверніться
моно у меня кредитная...
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тарасов
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:00
спс всем будем работать...
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тарасов
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:38
тарасов написав:Квесторе_поверніться
моно у меня кредитная...
Вивести Моно в + видається Вам можливим/доцільним для безкоштовного п2п?
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KVV
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:51
KVV
не ну както не ахти, закрыть кредит на 12 тыс, чтобы потом пойти в + и сделать п2п перевод...
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тарасов
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:35
clientage написав: KVV написав:
Але СЕПи Абанка окешбечує туговато
Та вааще никак
Мне после заявки на ускоритель уже для ускорителя пообещали рассматривать еще +7дн. Вот думаю до Миколая вспіють, чи як?!
Ваау, таки выплатили кешбэк за размещение на депо СЭПом 11/11/19.
Наверное таки седня снег у Киёве будет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05
clientage написав:
таки выплатили кешбэк за размещение на депо СЭПом 11/11/19.
СЕП на Зелену і звідти депо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:09
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
таки выплатили кешбэк за размещение на депо СЭПом 11/11/19.
СЕП на Зелену і звідти депо?
Хууже, см. viewtopic.php?p=4799928#p4799928
Чот не поднялась рука СЭПить на кредитку.
Но вот 3й раз думаю таки СЭПить на Зе.
Ну принципиально не буду им манисендить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:32
clientage написав: clientage написав: KVV написав:
Але СЕПи Абанка окешбечує туговато
Та вааще никак
Мне после заявки на ускоритель уже для ускорителя пообещали рассматривать еще +7дн. Вот думаю до Миколая вспіють, чи як?!
Ваау, таки выплатили кешбэк за размещение на депо СЭПом 11/11/19.
Наверное таки седня снег у Киёве будет
Пока не выплатили, срок был - до 3 рабочих, а теперь:
Наши специалисты, обязательно отработают Вашу заявку, по результату отработки, с Вами свяжется ответственный сотрудник. Максимальный срок отработки до 30 рабочих дней
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lel
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:37
lel написав:
Максимальный срок отработки до 30 рабочих дней
веселуха
зате змахує на правду, по крайній мірі (майже) мій кейс
теж от думаю чи звязуватись 2ий раз чи ну його..
по ідеї всі ці КБ і тд мають працювати на АВТОМАТІ.
а все так виглядає що там дівоньки руками на рахівниці рахують, після того як протеревенять усі жіночі плітки і новості
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greenozon
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