RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1426142714281429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:45

  mustbe написав:Конкорд, Форвард, ПУМБ

А разве с коня p2p на внешку бесплатный? или я чёта пропустил... :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 549
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1426142714281429
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, ishvara, lel, Кочевник і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3562, 3563, 3564
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35636 4414469
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 11:32
vitaliy_berdinskikh
Альфа-Банк 1 ... 7897, 7898, 7899
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78984 9328530
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 09:11
Alfa_Bank
Банк Альянс 1 ... 68, 69, 70
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
690 93834
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 23:29
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15962)
28.11.2019 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.