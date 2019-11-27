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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:45
mustbe написав:
Конкорд, Форвард, ПУМБ
А разве с коня p2p на внешку бесплатный? или я чёта пропустил...
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Карамболь
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