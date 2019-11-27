|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:45
mustbe написав:
Конкорд, Форвард, ПУМБ
А разве с коня p2p на внешку бесплатный? или я чёта пропустил...
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 549
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:30
Карамболь
Если остался инджой, то да
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1170
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40
greenozon написав:
там дівоньки
clientage написав:
Та нуна долбить их во все дыры
)
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:22
Сегодня звонила "любезная" тётенька и сильно спрашивала погашу ли я долг до конца месяца. Очень волновалась, потрачено 1000+...
Р2Р можно же и в субботу отправить?
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3199
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:28
2XL написав:
Р2Р можно же и в субботу отправить?
Можно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9804
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6419 раз.
- Подякували: 2611 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:29
2XL написав:
Сегодня звонила "любезная" тётенька и сильно спрашивала погашу ли я долг до конца месяца. Очень волновалась, потрачено 1000+...
Р2Р можно же и в субботу отправить?
Также наяривали. Дежурный обзвон.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1877
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|78988
|9328950
|
Чет 28 лис, 2019 16:11
ol_zy
|
|35639
|4414732
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6276
|1418101
|
|