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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1426142714281429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:45

  mustbe написав:Конкорд, Форвард, ПУМБ

А разве с коня p2p на внешку бесплатный? или я чёта пропустил... :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:30

Карамболь
Если остался инджой, то да
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40

Re: А-Банк

  greenozon написав:там дівоньки

  clientage написав:Та нуна долбить их во все дыры

)
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:22

Re: А-Банк

Сегодня звонила "любезная" тётенька и сильно спрашивала погашу ли я долг до конца месяца. Очень волновалась, потрачено 1000+...
Р2Р можно же и в субботу отправить?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:28

  2XL написав:Р2Р можно же и в субботу отправить?

Можно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:29

  2XL написав:Сегодня звонила "любезная" тётенька и сильно спрашивала погашу ли я долг до конца месяца. Очень волновалась, потрачено 1000+...
Р2Р можно же и в субботу отправить?


Также наяривали. Дежурный обзвон.
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