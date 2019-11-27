А разве с коня p2p на внешку бесплатный? или я чёта пропустил...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:45
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40
Re: А-Банк
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:22
Re: А-Банк
Сегодня звонила "любезная" тётенька и сильно спрашивала погашу ли я долг до конца месяца. Очень волновалась, потрачено 1000+...
Р2Р можно же и в субботу отправить?
Размер имеет значение.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:28
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:29
Также наяривали. Дежурный обзвон.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:53
Все траты октября нужно погасить до конца ноября?
Если транзакция 31 октября, то по ней можно платить уже в декабре?
Смс от банка о том, что достаточно оплатить 5 грн до конца ноября, чтобы не выпасть с грейса.
Горячая линия уверяет, что нужно внести только 5 грн
Девочки в отделении рекомендуют оплатить все октябрьские платежи "на всякий случай"
но это не точно
Правда где то посередине
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:57
emeta В Вашем случае достаточно внести 5 грн. Ну и скрин сохраните где указана сумма к погашению для того чтобы оставаться в грейсе. Хотя конечно на Ваших суммах если Вы погасите и всю сумму долга, то ничего не потеряете
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:00
Но были же траты 31 октября
они не в счёт?
Дело не в деньгах конечно, просто принципиально хочу понять, что за грейс у них, что за тарифы карты, если в отделении банка сами понять не могут и руками разводят
Востаннє редагувалось emeta в Чет 28 лис, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:02
|