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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1427142814291430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:04

  demichh написав:
  Amid написав:Карамболь
Если остался инджой, то да

А где именно с инджоя на зеленую бесплатно П2П ?

А хіба з ванакарти платно тим самим макаром?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:27

  demichh написав:
  Amid написав:Карамболь
Если остался инджой, то да

А где именно с инджоя на зеленую бесплатно П2П ?


Перетёр эту тему с коллегой в личке... грит, что просто сэп и п2п попутал... глаз-мол замылился... так что всё по-старому... :idea:
Карамболь
 
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