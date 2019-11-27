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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:04
demichh написав: Amid написав:Карамболь
Если остался инджой, то да
А где именно с инджоя на зеленую бесплатно П2П ?
А хіба з ванакарти платно тим самим макаром?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:27
demichh написав: Amid написав:Карамболь
Если остался инджой, то да
А где именно с инджоя на зеленую бесплатно П2П ?
Перетёр эту тему с коллегой в личке... грит, что просто сэп и п2п попутал... глаз-мол замылился... так что всё по-старому...
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