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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:04
demichh написав: Amid написав:Карамболь
Если остался инджой, то да
А где именно с инджоя на зеленую бесплатно П2П ?
А хіба з ванакарти платно тим самим макаром?
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:27
demichh написав: Amid написав:Карамболь
Если остался инджой, то да
А где именно с инджоя на зеленую бесплатно П2П ?
Перетёр эту тему с коллегой в личке... грит, что просто сэп и п2п попутал... глаз-мол замылился... так что всё по-старому...
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:51
emeta написав: Flamingo написав:emeta
В Вашем случае достаточно внести 5 грн. Ну и скрин сохраните где указана сумма к погашению для того чтобы оставаться в грейсе. Хотя конечно на Ваших суммах если Вы погасите и всю сумму долга, то
ничего не потеряете
Но были же траты 31 октября
они не в счёт?
Дело не в деньгах конечно, просто принципиально хочу понять, что за грейс у них, что за тарифы карты, если в отделении банка сами понять не могут и руками разводят
Вы наверное "ярый" клиент привата?
У Вас покупка была после 20-00 последнего календарного дня - поэтому она ушла она уже "ушла в ноябрь". Я так аналогично покупал картой а-банка 31 марта авиабилеты примерно в 15-00 - задолженность гасил 25 мая (это еще до зеленой). Все согласно рекомендаций их сайта и аппликухи. Такая ситуация - когда траты последнего дня месяца переходят на траты следующего месяца абсолютно нормальна. Но для подстраховки - сохраняйте скрины. Банки всегда пытаются свои баги на клиента спихнуть - поэтому "порох держите сухим".
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Flamingo
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:05
Сегодня зашел в отделение получить новую КДВ , за одно спрашиваю что с Уни делать. Ответ: это Ваше решение у нас пока работают оба продукта. Решили менять. Летом налили 50, я затем уменьшил до 10. Теперь рисует на новой Зеленке 70. Слезно просили потратить 100 грн по новой карте.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:17
Flamingo написав: emeta написав: Flamingo написав:emeta
В Вашем случае достаточно внести 5 грн. Ну и скрин сохраните где указана сумма к погашению для того чтобы оставаться в грейсе. Хотя конечно на Ваших суммах если Вы погасите и всю сумму долга, то
ничего не потеряете
Но были же траты 31 октября
они не в счёт?
Дело не в деньгах конечно, просто принципиально хочу понять, что за грейс у них, что за тарифы карты, если в отделении банка сами понять не могут и руками разводят
Вы наверное "ярый" клиент привата?
У Вас покупка была после 20-00 последнего календарного дня - поэтому она ушла она уже "ушла в ноябрь". Я так аналогично покупал картой а-банка 31 марта авиабилеты примерно в 15-00 - задолженность гасил 25 мая (это еще до зеленой). Все согласно рекомендаций их сайта и аппликухи. Такая ситуация - когда траты последнего дня месяца переходят на траты следующего месяца абсолютно нормальна. Но для подстраховки - сохраняйте скрины. Банки всегда пытаются свои баги на клиента спихнуть - поэтому "порох держите сухим".
Спасибо, не знал, что траты после 20.00 последнего календарного дня месяца можно гасить не до конца следующего, а еще через месяц
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emeta
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:21
emeta написав:
Спасибо, не знал, что траты после 20.00 последнего календарного дня месяца можно гасить не до конца следующего, а еще через месяц
Немного не так - надо обязательно смотреть что пишет приложение (или вэб-версия). Суммы последнего дня могут войти и в текущий, и в следующий месяц. Это зависит от многих факторов в т.ч. от того чей терминал использовался. Банк это показывает только в сообщении о долге в грейсе.
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Flamingo
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