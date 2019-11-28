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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:29
в А24 p2p переводы без комиссии на вход?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:32
emeta написав:
в А24 p2p переводы без комиссии на вход?
Сторонним сервисом бесплатно на Универсальную/Зелену и 0.5% на КДВ.
Своего сервиса р2р у АБанк нет.
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novichok
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:41
Получил сегодня Зелёную, срок действия - 09/26! Молодцы, респект! А бывает другие (ТАС, Форвард) дают карты на полгода-год(...
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jay2004
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