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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1428142914301431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:29

в А24 p2p переводы без комиссии на вход?
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emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:32

  emeta написав:в А24 p2p переводы без комиссии на вход?

Сторонним сервисом бесплатно на Универсальную/Зелену и 0.5% на КДВ.
Своего сервиса р2р у АБанк нет.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:41

Re: А-Банк

Получил сегодня Зелёную, срок действия - 09/26! Молодцы, респект! А бывает другие (ТАС, Форвард) дают карты на полгода-год(...
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jay2004
 
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