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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:29
в А24 p2p переводы без комиссии на вход?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:32
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:41
Re: А-Банк
Получил сегодня Зелёную, срок действия - 09/26! Молодцы, респект! А бывает другие (ТАС, Форвард) дают карты на полгода-год(...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:22
КОсті КОлишнього карта від Фарса до 24 року.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:30
Депозит по акции “Зимовий запас” можно не в приложении открывать а в компьютерной версии?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:44
Через Веб-ИБ только и открывал; в приложухе даже +1% - не рисовало . Может уже обновили, конечно.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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