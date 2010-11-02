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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1428142914301431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:29

в А24 p2p переводы без комиссии на вход?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:32

  emeta написав:в А24 p2p переводы без комиссии на вход?

Сторонним сервисом бесплатно на Универсальную/Зелену и 0.5% на КДВ.
Своего сервиса р2р у АБанк нет.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:41

Re: А-Банк

Получил сегодня Зелёную, срок действия - 09/26! Молодцы, респект! А бывает другие (ТАС, Форвард) дают карты на полгода-год(...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:22

  jay2004 написав:Получил сегодня Зелёную, срок действия - 09/26! Молодцы, респект! А бывает другие (ТАС, Форвард) дают карты на полгода-год(...

КОсті КОлишнього карта від Фарса до 24 року.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:30

Депозит по акции “Зимовий запас” можно не в приложении открывать а в компьютерной версии?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:44

  demichh написав:Депозит по акции “Зимовий запас” можно не в приложении открывать а в компьютерной версии?


Через Веб-ИБ только и открывал; в приложухе даже +1% - не рисовало :( . Может уже обновили, конечно.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:48

вот и мне в приложение стремно.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:43

моб додаток оновлювався на днях, але дійсно ні слуху ні духу про +1%
я б не ризикував, тут такі діла що надо глаз да глаз
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:21

ага после обновления приложение не открывается, если не дашь доступ к телефону, геолокации и тел. книге :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:26

  demichh написав:ага после обновления приложение не открывается, если не дашь доступ к телефону, геолокации и тел. книге :(

Воно і до того не відкривалось без усіх цих дозволів - довелося ставити у емулятор. Прихват 10 років вчився нормально з дозволами працювати, чого від цих очікувати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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