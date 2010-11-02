А пусть запрашивают. У меня там на симке штук 10-15 моих номеров и все те которые по умолчанию стоят (баланс,перезвоните,мой номер и т.д.)Ну и вызов такси.Думаю много они интересного с этого поимели.ГЫ ГЫ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 02:38
А пусть запрашивают. У меня там на симке штук 10-15 моих номеров и все те которые по умолчанию стоят (баланс,перезвоните,мой номер и т.д.)Ну и вызов такси.Думаю много они интересного с этого поимели.ГЫ ГЫ
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